Covid in Veneto, aumentano i ricoveri, 26 i morti. Nel Vicentino 928 nuovi contagi

Sono stati 4.716 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto, con Treviso e provincia dove è stata sfondata la soglia dei mille positivi in un giorno. I tamponi molecolari sono stati 24.183 e gli antigenici 121.571. 26 persone sono morte nelle ultime 24 ore. Nell’Area non critica si registra oggi un incremento di ben 48 pazienti e nelle Terapie intensive l’incremento è stato di 7, passando dai 167 ricoverati di ieri ai 174 di oggi.Il numero più alto di nuovi positivi si registra a Treviso, con 1.082 casi, segue Vicenza con 928 nuovi contagi, Verona con 852, Padova con 806, Venezia con 792 casi, Rovigo con 117, Belluno con 82.