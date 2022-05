Covid in Nordcorea, Bassetti: “Si rischia una catastrofe simile al 2020”

“Sei morti e decine di migliaia di casi di Covid da variante Omicron in Corea del Nord. Si rischia una catastrofe simile a quella del 2020“, avverte in un tweet Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Chi non si è vaccinato può già capire, sempre che lo voglia – aggiunge – i danni di Omicron in un Paese senza vaccini. Buona visione”.