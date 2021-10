COVID – Impennata dei contagi ad Est, sentinella per i Paesi ad Ovest

Le pandemie vengono tutte da Est. Questo si dice e così è sempre stato. In Italia, Francia, Spagna e Portogallo la pandemia ha allentato la presa, ma segnali poco incoraggianti vengono da Est dove in tutti i Paesi si assiste ad un’impennata dei contagi e dei morti, resa più drammatica dal basso livello di vaccinazione di quei Paesi. L’Italia è per certi versi pronta. L’85% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose e si suppone che sia preparata ad una nuova ondata. Esposti per la maggior parte i non vaccinati, che in Veneto rappresentano l’80% dei ricoverati. Una nuova ondata però porterebbe però, oltre ad un’impennata dei ricoveri, anche a forti limitazioni e disagi determinati da un alto numero di contagiati in quarantena. Nella tabella sopra i dati relativi ai Paesi dell’Est. Mancano i dati aggiornati di Slovenia e Bulgaria