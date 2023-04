Covid: 128 nuovi contagi in Veneto, nessuna vittima

Sono stati 128 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (87 quelli del giorno precedente).

Non si registra nessuna vittima.

LO riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia si aggiorna a 2.710.818, quello dei decessi resta fermo 16.773.

Nessuna variazione rispetto a ieri anche per i dati ospedalieri; i ricoveri in area non critica sono 782, quelli in terapia intensiva 24. (ANSA).