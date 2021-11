Costa Rica: muore in culla bambino di 11 mesi, il padre era vicentino

Un bambino di 11 mesi è morto in culla a San Josè, Costa Rica. Era figlio di un uomo vicentino mentre la madre era caraibica. I due genitori l’avevano adagiato in culla per il riposino pomeridiano, ma quando la mamma è andato a svegliarlo non respirava più. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La tragedia lunedì mattina, nel paese centramericano. Il padre, Marco Garello, si erano sposati dopo essersi conosciuti in vacanza. I due vivevano a Settecà ed erano partiti il 31 ottobre per il Costa Rica per far conoscere il pargolo ai nonni materni, con rientro previsto a metà novembre. Ad ospitarli i nonni materni, che gli avevano concesso la mansarda della loro casa per trascorrere alcuni giorni di relax e vacanza con il bambino. Il pargolo non mostrava alcun problema fisico, ma la corsa in ospedale è stata comunque inutile. Il funerale non è ancora stato programmato.