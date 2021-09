Cornedo – Le giostre al parco sono per bambini: appello di sindaco e vicesindaco

“Il Comune ha investito 20 mila euro per arricchire e ammodernare il parco giochi di villa Pretto” dichiarano il sindaco Francesco Lanaro e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo. “Purtroppo alcuni ragazzi non capiscono che le giostre sono dedicate ai bambini e le utilizzano danneggiandole. Invitiamo i cittadini a segnalare ogni uso scorretto del parco giochi”

L’Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino ha investito circa 20 mila euro per riammodernare le giostrine presenti nel Parco di Villa pretto, sostituendo nei mesi scorsi alcune altalene e posizionando proprio a Villa Pretto una nuova attrazione, una carrucola, che ha riscosso un discreto successo fra i più piccoli.

“Siamo intervenuti – precisa l’assessore Frigo – anche al Parco di Spagnago e in quello di Montepulgo. Purtroppo assistiamo ad un atteggiamento di noncuranza da parte di alcune persone. Ragazzi più o meno adulti che utilizzano altalene e carrucole, sedendosi e danneggiandole, non consapevoli che si tratta di giochi rivolti a bambini fino ai 12 anni. Facendo così danneggiano un bene pubblico e privano i più piccoli di una possibilità di utilizzo. Siamo già intervenuti per sostituire parti di giostrina, per esempio la carrucola, danneggiata perché sottoposta ad eccessivo peso.

Per questo invito i cittadini a segnalare questi episodi quando vedono un abuso per darci la possibilità di intervenire e punire queste persone perché il rispetto del bene pubblico è un bene fondamentale della convivenza civile”