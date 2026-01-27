CRONACAVENETO
27 Gennaio 2026 - 16.55

Veneto – Shoah: imbrattato un monumento in memoria delle vittime

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La scultura “Lo spino del filo spinato”, realizzata a Verona in memoria delle vittime della Shoah è stata imbrattata. La scultura, collocata in piazza Isolo, nel quartiere Veronetta, ricorda le vittime della Shoah e delle deportazioni naziste nel corso della Seconda guerra mondiale: la scorsa notte ignoti hanno scritto “Morte al nazifascismo!”, accompagnandolo con simbolo dell’anarchia. “Questo atto vandalico suscita la ferma indignazione della Comunità Ebraica di Verona. La Comunità Ebraica chiede un impegno collettivo per preservare la memoria e il significato di questo importante monumento” denuncia in una nota la stessa Comunità, rilanciata poi da Ansa Veneto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Shoah: imbrattato un monumento in memoria delle vittime | TViWeb Veneto - Shoah: imbrattato un monumento in memoria delle vittime | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy