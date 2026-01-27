Veneto – Shoah: imbrattato un monumento in memoria delle vittime

La scultura “Lo spino del filo spinato”, realizzata a Verona in memoria delle vittime della Shoah è stata imbrattata. La scultura, collocata in piazza Isolo, nel quartiere Veronetta, ricorda le vittime della Shoah e delle deportazioni naziste nel corso della Seconda guerra mondiale: la scorsa notte ignoti hanno scritto “Morte al nazifascismo!”, accompagnandolo con simbolo dell’anarchia. “Questo atto vandalico suscita la ferma indignazione della Comunità Ebraica di Verona. La Comunità Ebraica chiede un impegno collettivo per preservare la memoria e il significato di questo importante monumento” denuncia in una nota la stessa Comunità, rilanciata poi da Ansa Veneto.