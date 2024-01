Controllo straordinario in città: sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale

Nel corso della mattinata di sabato 27 gennaio è stato attuato un mirato Servizio Straordinario di Controllo del Territorio, in sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale di Vicenza.

All’attività di polizia hanno partecipato una dozzina di uomini e donne, con ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova e con la Polizia Ferroviaria di Vicenza.

Nel mirino le zone ritenute a rischio per il decoro urbano e la sicurezza, anche in seguito alla segnalazione dei residenti: Mercato Nuovo, Campo Marzo, Piazzale Bologna, Via Milano, Via Torino. Controllati anche alcuni esercizi commerciali oggetto di segnalazioni ed esposti dei cittadini.

Nel corso del servizio sono state controllate 156 persone (di cui 75 stranieri e 33 con precedenti penali e/o di polizia).