Controlli interforze: 38enne marocchino rimpatriato

Anche prima del weekend di Ferragosto, sotto disposizione del Questore della Provincia di Vicenza, Paolo Sartori, sono stati disposti dei controlli straordinari del territorio, concentratisi in alcune aree specifiche del contesto cittadino, specialmente in centro e nella prima periferia.

In particolare nella serata di ieri, intorno alle 22.30, veniva effettuato un mirato controllo in zona Contrà San Biagio, oggetto di segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza per problematiche di ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti, che hanno stazionato nell’area tra Contrà Pedemuro, San Biagio e l’omonima piazzetta, hanno identificato tutti i presenti, per la maggior parte minorenni, senza rilevare problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività orientata alla prevenzione e repressione dei reati si è conclusa con i seguenti risultati:

97 persone identificate, di cui 30 stranieri e 21con precedenti penali e/o di Polizia

26 autoveicoli

2 Esercizi pubblici

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di cittadini stranieri non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia ed alcuni con a loro carico precedenti Penali e di Polizia per reati di svariata natura. Per tutti il Questore ha emesso Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale, con Ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni. Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

1 Rimpatrio nei confronti di un cittadino marocchino, G.A. di anni 38, a carico del quale risultano precedenti Penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui rissa, furto, lesioni personali e minaccia.; gli uomini dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno proceduto, pertanto, alla sua espulsione. Costui è stato trasferito dagli Agenti del servizio scorte internazionali della Questura presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari, in attesa di essere a breve rimpatriato nel proprio Paese d’origine.

3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

8 Fogli di Via Obbligatori a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza.

“I provvedimenti adottati al termine delle operazioni di Polizia effettuate sistematicamente – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori- contribuiscono ulteriormente a monitorare e porre fine a situazioni di degrado urbano e fenomeni delinquenziali che creano non poco disagio ai cittadini. Vi sono infatti aree urbane dove maggiore è la presenza di pregiudicati, spesso privi di titolo per soggiornare legalmente in Italia. L’attività posta in essere ha avuto l’obiettivo di mantenere alto il livello di legalità nella nostra Provincia garantendo sicurezza e tranquillità alla popolazione”.