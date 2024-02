Controlli dei carabinieri: due ubriachi alla guida, uno con patente revocata tenta la fuga

Il bilancio dei controlli dei carabinieri di Vicenza nella settimana dal 5 all’11 febbraio

Un uomo di 48 anni, residente in provincia, nel corso del controllo, veniva trovato in possesso, custoditi all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, di strumenti atti ad offendere, pertanto deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza da parte della Sezione Radiomobile del NOR; – Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, un 34enne, alla guida della sua autovettura, non si fermava all’alt imposto, dandosi alla fuga. Inseguito veniva raggiunto in via Marosticana e fermato dai militari della Sezione Radiomobile. Il conducente dell’autovettura aveva tentato la fuga poiché guidava l’auto con patente revocata. Inoltre veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti (per uso personale) e di strumenti atti ad offendere. È stato quindi sanzionato amministrativamente per guida senza patente con il conseguente sequestro amministrativo del veicolo. Altresì è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. Per il possesso di strumenti atti ad offendere è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza. – In via Riviera Berica veniva sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica e ritirata la patente di guida ad un automobilista straniero che, sottoposto a controllo con etilometro, risultava positivo. I valori riscontrati rientravano però nel range della violazione amministrativa, pertanto segnalato alla Prefettura di Vicenza. – Un altro automobilista straniero, rintracciato dopo aver urtato un veicolo fermo ed essersi allontanato, veniva sottoposto a controllo con etilometro, ed essendo risultato positivo nella misura che prevede la denuncia penale, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di Guida in stato di ebbrezza alcolica. Allo stesso veniva ritirata anche la patente di guida per il successivo provvedimento di sospensione