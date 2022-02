Concerto di Bryan Adams a Conegliano: decisa la data di recupero

DuePunti Eventi comunica che il concerto di Bryan Adams, originariamente previsto per febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano (Tv) e rinviato a causa della crisi pandemica, sarà recuperato il 5 dicembre 2022.

40 anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award: il rocker canadese BRYAN ADAMS torna con il nuovo album “So Happy It Hurts” (BMG) che uscirà l’11 marzo 2022. Si tratta del quindicesimo album in studio di Bryan Adams e contiene 12 brani di cui è autore.Arriva dopo il successo di “Shine a Light” (2019) che ha debuttato al numero uno delle classifiche degli album nel marzo del 2019 e contiene l’omonimo singolo con Ed Sheeran e un duetto con Jennifer Lopez.

Le performance di Bryan Adams sono indimenticabili grazie alla sua straordinaria presenza sul palco e alla sua inconfondibile voce. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame. Ha ricevuto l’Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General’s Performing Arts Award per il suo contributo di una vita alle arti in Canada. Bryan Adams è anche un fotografo professionista, scatta lui stesso tutte le copertine dei suoi album. Recentemente ha scattato il 48° calendario Pirelli per il 2022. Nella sua carriera ha pubblicato vari libri fotografici con i suoi lavori, l’ultimo è Homeless, del 2019.

Gli spettatori già in possesso del biglietto della data di febbraio potranno utilizzarlo per accedere alla nuova data. Nuove disponibilità di biglietti andranno in vendita dal 22 febbraio sul circuito Ticketone.