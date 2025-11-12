STREET TG
CONCERTO D’AVVENTO EKUÒ, MUSICA E SOLIDARIETÀ SI UNISCONO SUL PALCO DEL COMUNALE DI VICENZA

Elisa Santucci
Musica, spettacolo, solidarietà, sorprese e grandi emozioni: torna il Concerto d’Avvento Ekuò, giunto alla 15ª edizione, in programma venerdì 12 dicembre nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza. Un appuntamento attesissimo che quest’anno avrà come tema centrale “l’unione” e che vedrà per la prima volta le due formazioni musicali Ekuò esibirsi insieme sullo stesso palco, in un intreccio di voci, strumenti e messaggi di speranza.
Due saranno i progetti solidali sostenuti dall’evento, confermando la vocazione benefica di un’iniziativa che, da quindici anni, unisce arte e impegno sociale.
