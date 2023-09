Colli Euganei – Escursionista scivola: recuperata dal Soccorso Alpino

Montegrotto Terme (PD), 03 – 09 – 23

Alle 16.30 circa la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Padova per una runner caduta in discesa, lungo un ripido sentiero di sassi tra il Monte Ceva e il Monte Spinefrasse, sui Colli Euganei. La 25enne di Piove di Sacco (PD), che era con un amico, era finita fuori sentiero ruzzolando un paio di metri nella vegetazione di spine e sbattendo su una pianta. Raggiunta da sei soccorritori, ai quali si è poi aggiunta anche un’infermiera, la ragazza è stata medicata e caricata in barella, per una ferita sotto l’occhio e sull’ascella, una botta in testa e all’addome e graffi diffusi. Portata sul sentiero, è stata sollevata con un contrappeso per un centinaio di metri e poi spostata con la barella portantina in discesa per un chilometro fino alla strada, dove è stata affidata all’ambulanza di Abano Terme.