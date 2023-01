CINA – In una provincia popolosa il 90% delle persone è positiva al Covid – Paura per il Capodanno Cinese

Quasi il 90% dei residenti dell’Henan è positivo! Nella terza provincia più popolosa della Cina, l’89% della popolazione era stata infettata dal Covid al 6 gennaio, ha detto il funzionario dell’autorità sanitaria locale Kan Quancheng.

In base a questa percentuale, circa 88,5 milioni di persone avrebbero già contratto il Covid, sui quasi 100 milioni di abitanti della provincia. Il numero di visite mediche per la febbre ha raggiunto il picco il 19 dicembre e da allora è in costante calo, ha detto il funzionario ai giornalisti.

Dopo tre anni di alcune delle restrizioni più draconiane al mondo, il mese scorso la Cina ha bruscamente revocato la maggior parte delle sue misure sanitarie contro il coronavirus. Il numero dei pazienti è cresciuto in modo esponenziale, mentre il sistema sanitario si trova sopraffatto dai pazienti anziani e i crematori appaiono sopraffatti dall’afflusso di corpi.

22 gennaio, una data temuta

Le autorità prevedono una nuova ondata di contaminazione durante il capodanno lunare (il 22 gennaio di quest’anno), quando milioni di cinesi dalle città torneranno nelle zone rurali per ricongiungersi alle loro famiglie. Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti, sabato sono stati registrati più di 34 milioni di viaggi nel primo giorno della più grande migrazione cinese dell’anno, secondo i dati ufficiali.