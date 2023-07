Ciambetti: “In Veneto i park degli ipermercati diventino rifugi anti-grandine”

Contro le super-grandinate dei temporali di queste settimane arriva, dal Veneto, la proposta di far aprire i parcheggi coperti degli ipermercati per ripararvi le auto di chi non ha un garage. L’idea la lancia il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

“Considerata l’impressionante frequenza di temporali con pesanti grandinate che colpiscono la nostra regione – dice Ciambetti – chiedo ai responsabili dei principali centri commerciali o supermercati che hanno parcheggi coperti di tenerli aperti anche nelle ore serali e notturne per fornire adeguati ricoveri agli automobilisti che non dispongo di garage”. “Sono a centinaia e centinaia – prosegue – coloro che hanno subito gravi danni alle autovetture; le carrozzerie stentano a tenere il passo con le riparazioni”. Ciambetti dice di ritenere che molti automobilisti “sarebbero anche disposti a pagare un equo contributo, ma mi auguro che ciò non sia un ostacolo”.