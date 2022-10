Cerca di entrare in un palazzo abusivamente: 31enne africano con precedenti espulso dal territorio

Venerdì sera, la Squadra “Volanti” della Questura, è intervenuta in via Rattazzi, a seguito di molte segnalazioni pervenute dagli abitanti della zona, a causa di alcune situazioni di degrado urbano e di alcune introduzioni abusive in spazi privati. Un 31enne, D.D., di origini gambiane, sorpreso ad entrare in un’area condominiale, probabilmente per trovare rifugio la notte, è stato sottoposto a controllo: pregiudicato, è risultato irregolare sul territorio italiano.

Dopo l’identificazione, il gambiano è stato accompagnato negli uffici della Questura, a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Il Questore ha quindi emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, trasferendo il 31enne al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, prima di essere riportato nel proprio paese d’origine.