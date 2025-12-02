Centro riabilitativo provinciale: arriva un medico a bordo dell’ambulanza
Da ieri è in servizio al Centro Riabilitativo Provinciale di Lonigo la figura di un medico rianimatore-soccorritore che in caso di necessità potrà salire a bordo dell’ambulanza infermierizzata. La sua presenza è garantita 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
«Diamo così concretezza al piano che avevamo preannunciato – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -, nell’ottica di potenziare la capacità di intervento nelle situazioni di emergenza-urgenza a Lonigo e dell’area limitrofa, in integrazione con la rete di soccorso coordinata dalla Centrale Suem 118. Il tutto all’interno di un piano più ampio di rafforzamento degli organici del Centro Riabilitativo Provinciale di Lonigo».
Recentemente, infatti, l’ospedale leoniceno ha visto nuove assunzioni che comprendono medici, infermieri, fisioterapisti e operatori socio sanitari.