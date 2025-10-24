Caraibi, una tempesta tropicale si sta trasformando in un uragano di grandi dimensioni

La tredicesima tempesta tropicale della stagione, Melissa, desta forte preoccupazione tra gli esperti. Venerdì mattina il sistema si trovava in una posizione quasi stazionaria nel Mar dei Caraibi, ma le previsioni indicano uno spostamento graduale verso nord-est e nord tra la giornata del 24 ottobre e la notte successiva.

Secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, Melissa è destinata a intensificarsi rapidamente: “Si prevede che diventerà un uragano entro sabato e un uragano di grandi dimensioni entro domenica”, ha comunicato il centro in un bollettino diffuso alle 11:00, ora di Parigi. Al momento dell’avviso, la tempesta si trovava a circa 260 chilometri a sud-sudest di Kingston, capitale della Giamaica, e a 445 chilometri a sud-ovest di Port-au-Prince, capitale di Haiti.

Le autorità meteo avvertono che Melissa porterà forti piogge per diversi giorni su Repubblica Dominicana, Haiti e Giamaica, con il rischio concreto di inondazioni improvvise e frane “catastrofiche” e “pericolose per la vita”. Il lento movimento del sistema, che procede a circa 6 km/h, potrebbe far durare le condizioni meteorologiche avverse per tutto il fine settimana nelle aree colpite.

Già giovedì, il National Hurricane Center aveva lanciato un primo allarme, segnalando la possibilità di piogge torrenziali e allagamenti potenzialmente letali sulle isole di Hispaniola — che comprende Haiti e la Repubblica Dominicana — e in Giamaica. Gli esperti monitorano con attenzione l’evoluzione del fenomeno, mentre le autorità locali si preparano a fronteggiare l’arrivo della tempesta.