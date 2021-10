Carabinieri: visita al Comando del Generale di Corpo d’Armata Paparella

Nella giornata di ieri, il Generale di Corpo d’Armata Antonio PAPARELLA, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” con sede in Padova, ha effettuato una visita presso il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio presso i reparti ubicati nella provincia.

Nella prime ore della mattina, prima di raggiungere la caserma “Carabiniere Giovanni Fradellin” di via Muggia, il Gen. Paparella, accompagnato dal Col. Nicola Bianchi, Comandante Provinciale, ha avuto il piacere di incontrare il Prefetto di Vicenza, Dott. Pietro Signoriello, il Presidente del Tribunale, Dott. Alberto Rizzo e il Procuratore della Repubblica, Dott. Lino Giorgio Bruno.

Giunto al Comando Provinciale, ha dapprima incontrato il Direttore del COESPU, Gen. B. Pietro Barbano, il Comandante del NATO SP-COE ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e successivamente si è intrattenuto con i Comandanti del Gruppo Carabinieri Forestale e del Gruppo Carabinieri SETAF, del Nucleo Ispettorato Lavoro, nonché alcuni appartenenti agli Organi di rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Dopo una visita all’infrastruttura che ospita il Comando Provinciale, il Gen. Paparella ha quindi incontrato gli Ufficiali ed una rappresentanza di Comandanti delle Stazioni Carabinieri del territorio. Nella circostanza, il Colonnello Bianchi ha illustrato al Comandante Interregionale, in un briefing dedicato, la situazione complessiva e l’andamento operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.

Successivamente, il gen. Paparella si è quindi recato alla curia vescovile di Vicenza, ove ha avuto modo di salutare S.E. Mons. Beniamino Pizziol.

Al termine di tale incontro, l’attività del Comandante Interregionale è proseguita con la visita ad alcuni reparti dell’Arma in provincia – specificatamente la Tenenza di Montecchio Maggiore e la Stazione di Altavilla V.na – ove è stato ricevuto da quei Comandanti ed una rappresentanza del personale.