Carabinieri in alta uniforme nel cuore di Vicenza: sicurezza e tradizione nel centro storico

Nella giornata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno svolto un servizio di controllo del territorio a piedi nel centro storico del capoluogo, impiegando militari in alta uniforme storica, completi di mantella e sciabola.

L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza finalizzato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, rafforzando al contempo la presenza dell’Arma sul territorio e il rapporto di prossimità con la cittadinanza. I controlli hanno interessato le principali vie e piazze del centro urbano, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate, tra cui Piazza Castello, Corso Andrea Palladio, Corso Antonio Fogazzaro, Piazza dei Signori, Piazza Biade e Piazza Giacomo Matteotti.

Il servizio in uniforme storica richiama un’antica e radicata tradizione dell’Arma dei Carabinieri nei principali centri storici del Paese e sarà riproposto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino all’Epifania. L’iniziativa intende coniugare le esigenze operative di controllo del territorio con la valorizzazione dei valori storici e identitari dell’Istituzione, sottolineando al contempo la solennità del periodo festivo.

La presenza dei Carabinieri in alta uniforme ha suscitato particolare interesse e apprezzamento da parte di cittadini e visitatori, rappresentando anche un significativo momento di avvicinamento all’Arma, soprattutto per i più giovani. Parallelamente, proseguirà l’intensificazione dei servizi di controllo su tutto il territorio comunale di Vicenza, con l’obiettivo di garantire elevati livelli di sicurezza durante le festività.