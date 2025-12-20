CRONACAVICENZA e PROVINCIA
20 Dicembre 2025 - 16.21

Carabinieri in alta uniforme nel cuore di Vicenza: sicurezza e tradizione nel centro storico

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella giornata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno svolto un servizio di controllo del territorio a piedi nel centro storico del capoluogo, impiegando militari in alta uniforme storica, completi di mantella e sciabola.

L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza finalizzato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, rafforzando al contempo la presenza dell’Arma sul territorio e il rapporto di prossimità con la cittadinanza. I controlli hanno interessato le principali vie e piazze del centro urbano, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate, tra cui Piazza Castello, Corso Andrea Palladio, Corso Antonio Fogazzaro, Piazza dei Signori, Piazza Biade e Piazza Giacomo Matteotti.

Il servizio in uniforme storica richiama un’antica e radicata tradizione dell’Arma dei Carabinieri nei principali centri storici del Paese e sarà riproposto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino all’Epifania. L’iniziativa intende coniugare le esigenze operative di controllo del territorio con la valorizzazione dei valori storici e identitari dell’Istituzione, sottolineando al contempo la solennità del periodo festivo.

La presenza dei Carabinieri in alta uniforme ha suscitato particolare interesse e apprezzamento da parte di cittadini e visitatori, rappresentando anche un significativo momento di avvicinamento all’Arma, soprattutto per i più giovani. Parallelamente, proseguirà l’intensificazione dei servizi di controllo su tutto il territorio comunale di Vicenza, con l’obiettivo di garantire elevati livelli di sicurezza durante le festività.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Carabinieri in alta uniforme nel cuore di Vicenza: sicurezza e tradizione nel centro storico | TViWeb Carabinieri in alta uniforme nel cuore di Vicenza: sicurezza e tradizione nel centro storico | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy