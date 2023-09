CARABINIERI – Cambio della guardia nelle compagnie di Valdagno, Thiene e Bassano

Foto, da sinistra: Cap. Mario SORICE, Cap. Matteo ALESSANDRELLI, Col Giuseppe MOSCATI e Magg. Alberto VERONESE

Cambio di Guardia alle Compagnie di Valdagno, Bassano del Grappa e Thiene. Il Comandante

Provinciale, Colonnello Giuseppe Moscati, ha accolto i tre nuovi ufficiali destinati nella Provincia

di Vicenza che andranno ad occupare incarichi cruciali nel territorio della Provincia.

Il Maggiore Alberto Veronese, 48 anni, originario di Camposampiero (PD), nuovo comandate della

Compagnia CC di Valdagno, andrà a sostituire il Magg. Danilo CIAMPINI, chiamato a ricoprire un

incarico di staff presso il Comando Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige.

Proveniente dal Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Auronzo di Cadore (BL), Veronese si

è arruolato nell’Arma nel 2003, ricoprendo negli anni diversi incarichi in Sardegna e, con compiti

investigativi, nella provincia di Verona per poi ricoprire l’incarico di Addetto alle pubbliche

informazioni presso il CoESPU a Vicenza, nel mezzo una missione internazionale all’estero MSUKFOR in Kossovo

Il Capitano Matteo Alessandrelli, 35 anni, originario di Terni, arruolatosi nel 2009 e proveniente dal

Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, nella sua carriera militare ha ricoperto

diversi incarichi in ambito operativo in Emilia Romagna e in Campania. Nuovo comandate della

Compagnia di Bassano del Grappa, subentra al Capitano Antonio BELLANOVA, comandante in

sede vacante della Compagnia in sostituzione del Ten. Col. Filippo ALESSANDRO, in pensione

dallo scorso mese di giugno. Bellanova, da poco promosso al grado di Capitano, continuerà a

reggere il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile cittadino.

Neo Comandate della Compagnia di Thiene, il Capitano Mario Sorice, 38 anni, originario di

Benevento, arruolatosi nel 2006 e proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Viareggio (LU), fra i vari impieghi ha ricoperto incarichi operativi presso il ROS

(Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri) e presso Comandi della linea territoriale in

Lazio e Toscana. Sorice subentra al Maggiore Massimiliano AMATO, in procinto di assumere il

Comando della Compagnia Carabinieri di Pordenone.

Il Comandate Provinciale, augurando buon lavoro agli Ufficiali, ha chiesto nel contempo la

massima attenzione da riservare alle Comunità e ai territori delle Compagnie di Valdagno, Bassano

del Grappa e Thiene.