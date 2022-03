Capitale italiana della Cultura 2024: domani l’audizione per Vicenza (il video della città ‘Bellissima’)

Il Sindaco Rucco: “Invito tutti i cittadini a seguirci in diretta streaming alle 12.45”



“Vicenza, città di palazzi e di belle invenzioni dove la cultura è un bene della comunità, dove si generano idee, processi creativi, energie sociali, dove gli artefici si incontrano per reinventare nuovi linguaggi. A Vicenza la cultura è una bella invenzione”.Forte di questi concetti, che accompagnano le suggestive immagini del video ufficiale della candidatura, Vicenza si prepara all’audizione di venerdì 4 marzo alle 12.45, davanti alla Commissione del Ministero delle Cultura per l’assegnazione del titolo di Capitale della Cultura 2024.

“Ci avviciniamo al clou di un percorso entusiasmante – dichiara il sindaco Francesco Rucco – che abbiamo condiviso con tantissimi soggetti, tutti generosamente impegnati in una sfida che ci ha visti uniti e orgogliosi di promuovere la nostra identità. Venerdì dal palcoscenico che tutto il mondo ci invidia, cioè dal Teatro Olimpico, racconteremo alla Commissione del Ministero della Cultura perché Vicenza e il suo territorio meritino questo titolo. Invito tutti i cittadini ad unirsi a noi, seguendo in diretta streaming la nostra audizione”.

L’appuntamento è dunque per venerdì 4 marzo dalle 12.45 alle 13.45. La diretta streaming dell’audizione sarà trasmessa sul canale YouTube del Ministero della Cultura (https://www.youtube.com/c/MiC_Italia) che potrà essere raggiunto anche dalla home page del sito del Comune di Vicenza (www.comune.vicenza.it).



La diretta sarà visibile anche su TVIWEB



Le immagini del video della candidatura pubblicato sul canale YouTube Vicenza Cultura al link https://youtu.be/lSwhQubA17A sono state concesse da Croce Verde Vicenza e sono state realizzate da Studio Betulla durante il periodo di lock down causato dalla pandemia.

Concluse le audizioni delle 10 città finaliste, la commissione avrà tempo fino al 29 marzo per raccomandare al Ministro della cultura la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura per l’anno 2024.