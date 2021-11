Caos cantieri nell’Ovest Vicentino: programmato secondo incontro

“La riunione tecnica di stamattina nella sede della Provincia di Vicenza si è svolta in un clima di proficua collaborazione con l’obiettivo comune di cercare le migliori soluzioni affinché il cantiere della TAV crei i minori disagi possibili. Tra una decina di giorni seguirà un’ulteriore convocazione per approfondire gli aspetti tecnici che consentano il vaglio di tutte le possibili ipotesi per alleggerire il traffico della zona Ovest di Vicenza nel momento in cui verrà abbattuto il cavalcaferrovia di Via Battaglia a Montecchio Maggiore”. Commentano così i sindaci di Montecchio Maggiore e di Brendola, Gianfranco Trapula e Bruno Beltrame, l’esito dell’incontro di oggi nella sede della Provincia di Vicenza, con il commissario Rfi, Vincenzo Macello, il direttore del Consorzio Ircav Due, Paolo Carmona, il direttore della struttura di Progetto della Spv, Elisabetta Pellegrini e i tecnici della A4, per i lavori della tratta “AC/AV Verona – Bivio Vicenza casello A4 e Spv”.

“Tutti hanno preso atto della lettera sottoscritta da ben 24 sindaci dell’Ovest Vicentino, dalle categorie economiche e dai sindacati nella quale chiedevamo di ascoltare le nostre necessità, – spiegano ancora i due primi cittadini di Montecchio Maggiore e di Brendola – e sono tutti ben consapevoli delle enormi criticità che si rischia di creare nella gestione del traffico qualora le tempistiche di apertura dei cantieri non vengano predisposte secondo una programmazione che tenga conto delle esigenze dei territori, dei nostri cittadini e delle tantissime attività economiche che gravitano sulla nostra area”.