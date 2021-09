Cannabis legale, 500 mila firme: nel 2022 al voto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A sette giorni dal lancio, la raccolta firme per la legalizzazione della Cannabis sul suolo italiano ha raggiunto quota 500 mila firme. Tale cifra permetterà di andare al voto nel 2022 per la legalizzazione, dietro la promozione delle associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani. Tuttavia, gli stessi organizzatori vorrebbero andare avanti per raccogliere un 15% extra di firme.

Il risultato conferma, secondo gli organizzatori, la voglia di cambiamento in materia; il 15 percento ulteriore serve per avere la certezza di consegnare il referendum in Cassazione il 30 settembre. La campagna ha raccolto circa 145 mila euro (su 500 mila necessari).