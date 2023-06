Camisano – Ruba un Iphone ma viene riconosciuto dalla vittima: denunciato 25enne

Nella pomeriggio di mercoledì gli agenti delle volanti della Questura di Vicenza hanno denunciato L.A., 25enne cittadino algerino, pluripregiudicato, senza fissa dimora.

Alle ore 16.00 circa di ieri, è arrivata in Sala Operativa una richiesta di intervento per la segnalazione, da parte di un cittadino, di un soggetto con una biciletta, riconosciuto quale autore del furto di un Iphone 11 avvenuto il giorno prima a Camisano Vicentino ai danni di un suo amico.

Il testimone residente a Vicenza, che ha chiamato la sala operativa della Questura, ha riferito agli agenti intervenuti che il giorno prima un suo amico gli aveva mostrato delle immagini che ritraevano il soggetto mentre gli rubava il telefonino dall’interno della propria auto e che le immagini erano state estrapolate dal un sistema di videosorveglianza.

Poiché lo smartphone era stato geolocalizzato dal derubato quella mattina a Vicenza, nel quartiere di San Pio X, il richiedente l’intervento si offriva chiamare la Polizia per verificare il fatto.

La descrizione del soggetto come di giovane età, con un cappellino verde e carnagione olivastra, permetteva agli Agenti di Polizia di individuarlo e, riconoscendolo anche come soggetto con a carico numerosi reati contro il patrimonio, procedevano al suo controllo.

L.A., privo di documenti, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura per procedere alla completa identificazione, e nel frangente, gli veniva chiesto come mai era nella disponibilità della bicicletta marca “Askoll” modello “Eb1”.

Da una verifica più approfondita la bicicletta in uso a L.A è risultata essere provento di furto regolarmente denunciato lo scorso 30 maggio e quindi restituita al legittimo proprietario.

Per tali motivi, dopo la redazione degli atti, L.A. è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria oltre che per il furto dello smartphone anche per il reato di ricettazione.