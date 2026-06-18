Caldo africano sul Veneto: scatta l’allerta gialla in tutta la regione

Prosegue l’ondata di caldo che sta interessando il Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha confermato l’allerta gialla per rischio ondate di calore, una situazione che, secondo le previsioni, dovrebbe protrarsi almeno fino a lunedì.

Per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno, è stata dichiarata la fase di attenzione per caldo su gran parte del territorio regionale. Restano escluse dall’allerta le aree delle Dolomiti orientali e occidentali, il Feltrino, le Prealpi vicentine e l’Altopiano dei Sette Comuni, le Prealpi orientali del Baldo e della Lessinia settentrionale, le Prealpi bellunesi con Valbelluna e Feltrino, l’area Alpago-Cansiglio e le Prealpi trevigiane.

Da domani, venerdì 19 giugno, l’allerta gialla verrà estesa a tutto il Veneto, senza eccezioni.

L’avviso arriva in un contesto meteorologico caratterizzato dal progressivo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale africano, che sta determinando un aumento costante delle temperature con valori superiori alle medie stagionali.

La Protezione Civile raccomanda particolare attenzione alle categorie più fragili, come anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche, invitando a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, a mantenere una corretta idratazione e a limitare gli sforzi fisici all’aperto.