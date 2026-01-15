CAFFÈ CON GIACOMO: QUESTURA E SICUREZZA, UNIVERSITÀ E CURVA SUD DELLO STADIO MENTI

Nuova puntata di Caffè con Giacomo con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Al centro della chiacchierata i temi dell’organico della questura, della sicurezza in città e del ruolo della polizia locale, ma anche lo sviluppo del campus universitario di Vicenza e il progetto di ampliamento della curva Sud dello stadio Romeo Menti. Un confronto a tutto campo sulle sfide presenti e future della città.