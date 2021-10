Cadavere di un uomo ritrovato incastrato in un tombino

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Il cadavere di un uomo, per metà incastrato dentro un tombino, è stato scoperto in via Palestro a Padova. La macabra scoperta è avvenuta alle tre e mezza di stanotte, la vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, residente in zona. Secondo i primi riscontri l’uomo sarebbe annegato nel tombino mentre cercava di recuperare qualcosa.