Bretella – Dal 27 dicembre apre il sottopasso in Pian delle Maddalene

l vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron annuncia la prossima apertura del sottopasso in Pian delle Maddalene, infrastruttura che collegherà Vicenza al Comune di Monteviale.

“Concluse le verifiche da parte dei tecnici sarà emanata l’ordinanza di apertura che permetterà l’utilizzo del nuovo sottopasso. – dichiara Celebron – Sarà quindi transitabile da martedì 27 dicembre il sottopasso di Pian delle Maddalene che collega il Comune di Vicenza a quello di Monteviale. Nei giorni scorsi, a seguito di una verifica dello stato attuale, abbiamo inoltre chiesto ad Anas di attivarsi nei confronti delle ditte esecutrici per asfaltare le contro strade di accesso alle proprietà e di risanare il manto stradale. Ci è stato garantito che le lavorazioni saranno effettuate non appena le temperature lo consentiranno, presumibilmente nel mese di marzo”.

“Riteniamo fondamentale – conclude il vicesindaco – che oltre a terminare l’opera sia importante curare e definire tutte le sistemazioni che in questa fase sono state tralasciate. Lo dobbiamo soprattutto ai tanti cittadini che ancora oggi convivono con un cantiere impattante che ormai ha sforato tutti i cronoprogrammi indicati in fase di progetto”.