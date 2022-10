BRESSANVIDO – Ladri depredano la scuola di quasi 2 mila euro destinati ai bambini

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

LA scuola dell’infanzia parrocchiale “Ai caduti”, di Bressanvido, nella notte tra giovedì e venerdì è stata presa di mira da alcuni ladri che, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso, hanno messo a soqquadro la segreteria, rubando circa 1.800 euro. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Secondo le testimonianze degli insegnanti, i ladri sarebbero andati a colpo sicuro, senza nemmeno andare nelle aule ma portandosi direttamente in segreteria, prendendo i soldi per le emergenze, le quote d’iscrizione e il ricavato dalla lotteria dei nonni.

I carabinieri della stazione di Sandrigo hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.