Boris Johnson libera tutti: fine delle restrizioni e dell’obbligo di mascherina

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato oggi che porrà fine la prossima settimana alla maggior parte delle restrizioni anti-Covid imposte per combattere la variante Omicron in Inghilterra e previsto la fine dell’isolamento per i casi positivi a marzo.

Da giovedì 27 gennaio indossare la mascherina non sarà più obbligatorio per legge, il telelavoro non sarà più raccomandato ufficialmente e non sarà più imposto un pass sanitario per l’accesso ai locali notturni e ad alcuni grandi assembramenti, ha annunciato il leader conservatore in Parlamento.

Molti interpretano la sua scelta come una mossa elettorale. In Gran Bretagna infatti vi sono ancora centinaia di morti al giorno per covid. Per altri una misura attesa, considerando quanto si sono già vaccinati.