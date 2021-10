Bolsonaro arriva in Veneto dopo la cittadinanza onoraria ad Anguillara

Arriverà tra le polemiche ad Anguillara Veneta lunedì 1 novembre il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, nominato cittadino onorario dal consiglio comunale di Anguillara Veneta (Padova) l’altra sera. Ad annunciarlo è il sindaco del paese, di circa 4000 mila abitanti, Alessandra Buoso. La cittadinanza è stata assegnata in virtù delle origini italiane del presidente, il cui bisnonno proveniva proprio da Anguillara. La Giunta ha già deliberato l’assegnazione di 9 mila euro alla Pro Loco per la visita di una delegazione straniera. Bolsonaro sarà in quei giorni a Roma per il G20 (sabato 30 e domenica 31). Possibile una visita anche a Padova.

Di sicuro si tratta di un evento che proietterà sui media nazionali la piccola comunità veneta di poche migliaia di abitanti, che sarà visitata da un capo di Stato del G20, con 212 milioni di abitanti.