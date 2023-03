VENETO – Auto finisce nel fiume: i sommozzatori cercano persone

Da poco prima delle 16:00, i vigili del fuoco stanno operando in Via Ca’ Matte con Via Cannaregio ad Anguillara Veneta per un’auto finita completamente inabissata nel Gorzone. I vigili del fuoco accorsi da Piove di Sacco, con i nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 151 da Venezia, oltre l’autogrù dal comando di Rovigo, hanno iniziato le operazioni di recupero dell’auto. Al momento non si esclude la presenza di qualche persona all’interno dell’auto.