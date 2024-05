BASSANO – Giovani fratelli spacciatori denunciati

I carabinieri di Bassano, durante le operazioni di controllo, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio due fratelli residenti nel bassanese, di 18 e 19 anni rispettivamente. Il controllo eseguito dalla Sezione Radiomobile all’interno del parco pubblico sito in Marostica, via Mattesco, ha portato al ritrovamento di quasi 20 grammi di hashish in loro possesso. Successivamente, durante la perquisizione domiciliare presso la loro abitazione, sono stati rinvenuti ulteriori stupefacenti, inclusa marijuana suddivisa in due buste, per un peso complessivo di 16 grammi, tre pastiglie di ecstasy e un bilancino di precisione.

Queste azioni dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze illecite e garantire la sicurezza della comunità locale.