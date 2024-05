MONDO – Maltempo anomalo in Indonesia: colate di fango e lava fredda devastanti

Interi villaggi sono quasi sommersi. Il fango è ovunque, conseguenza delle piogge torrenziali cadute per diverse ore lo scorso fine settimana sull’isola indonesiana di Sumatra. I residenti mostrati nella foto sotto, stanno lasciando la propria abitazione e attraversano un torrente usando una corda. Le precipitazioni hanno anche causato colate di lava fredda provenienti da un vulcano della regione. I torrenti devastanti hanno sventrato case, spazzato via strade e mezzi pesanti. In mezzo alle montagne di detriti lasciati dall’alluvione, i residenti sono stati sorpresi dalla violenza del maltempo. Diverse migliaia di loro sono dovute essere evacuate. “Le piene sono state davvero improvvise, e quindi il fiume si è intasato rapidamente”, racconta uno di loro. “L’acqua è straripata ovunque, era fuori controllo”. I morti si contano a dozzine, con almeno 44 morti e 15 dispersi secondo l’ultimo rapporto ufficiale.

I servizi di emergenza hanno continuato a cercare le persone scomparse in condizioni pericolose. Nelle nostre immagini abbiamo visto un soccorritore che ha lottato per non farsi travolgere dalla corrente. Un tempo così brutto è stato raro in questo periodo dell’anno in Indonesia, dove la stagione delle piogge solitamente termina ad aprile.