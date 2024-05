VENETO – Muore a 39 anni esponente di spicco di Forza Italia

Grave lutto nel mondo politico trevigiano. Lisa Labbrozzi, 39enne esponente di spicco di Forza Italia, residente a Casale sul Sile, è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Avrebbe compiuto 40 anni fra 4 giorni. L’allarme è stato dato dal padre Carlo Felice, ma all’arrivo dei sanitari del Suem 118 non vi era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Lisa Labbrozzi faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia. Iscritta all’ordine degli Ingegneri, faceva parte del Cda di Contarina. Lavorava come operation manager per la Gde di Bologna (specializzata nella fornitura di materiale edile). Al momento non sono state rese note le cause del decesso.