Adunata – 15 fogli di via e ‘solo’ 12 denunce: il bilancio dei controlli

Un vasto dispiegamento di risorse è stato messo in atto dalla Polizia di Stato per garantire il regolare svolgimento dell’Adunata Nazionale Alpini 2024. Oltre agli operatori territoriali, sono stati coinvolti personale dei Reparti di Rinforzo, Squadre UOPI, Unità Cinofile, Squadre Artificieri, Reparti Prevenzione Crimine e oltre 20 operatori provenienti da altre Questure d’Italia, aggregati per l’intera durata dell’evento.

Durante l’evento, sono state identificate 257 persone nel capoluogo Berico, di cui 87 con precedenti penali o di polizia. Il Questore della Provincia di Vicenza ha emesso 15 Fogli di Via con divieto di ritorno nel Comune di Vicenza per 4 anni, nei confronti di soggetti pluripregiudicati per reati patrimoniali provenienti da altre provincie.

Nonostante l’attività preventiva, sono state ricevute 12 denunce per reati vari, con un numero di reati segnalati inferiore alle previsioni in relazione al numero di partecipanti, ma comunque oggetto di indagini investigative. La Sala Operativa della Questura di Vicenza ha gestito 1289 chiamate sull’utenza di emergenza 113.

La Polizia Stradale ha controllato 94 veicoli e 99 persone, sanzionando 2 guidatori per guida in stato di ebbrezza e ritirando 3 carte di circolazione, mentre sono stati decurtati 58 punti patente.

La Polizia Ferroviaria ha gestito un flusso di circa 250.000 persone transitanti dalla Stazione di Vicenza nei tre giorni dell’Adunata, garantendo la sicurezza dei viaggiatori.

Tra gli episodi rilevanti, è stata segnalata una sparatoria nella Piazza dei Signori, successivamente rivelatasi essere causata da una pistola scacciacani. Le indagini sono in corso per identificare l’autore del gesto, che ha potenzialmente generato panico tra i presenti.

Una Sala Operativa comune fra tutte le Forze dell’Ordine è stata istituita presso la Fiera di Vicenza, garantendo una risposta tempestiva alle criticità. Gli operatori si sono avvalsi di mezzi tradizionali e applicazioni informatiche per gestire al meglio l’evento.