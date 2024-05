13 ore di sfilata: Adunata dei record. Per Zaia l’Adunata del secolo

Si è conclusa con la sfilata record di 100 mila Penne Nere la 95a Adunata nazionale degli Alpini che ha portato a Vicenza dalle 400 alle 500 mila persone

Entusiasti i commenti del governatore Zaia per il quale l’Adunata di Vicenza è stata l’Adunata del secolo.

“Quella di oggi – scrive – è stata una giornata storica per il #Veneto e per #Vicenza, che ospita per la 2ª volta l’Adunata Nazionale degli Alpini. È l’unica città italiana a essere decorata di 2 Medaglie d’Oro al Valor Militare per l’eroismo dei suoi cittadini. Un ringraziamento alle Penne Nere delle sezioni venete che hanno sfilato dal tardo pomeriggio fino: siete come la Panda, se non ci foste bisognerebbe inventarvi!

Davvero un enorme grazie a tutti voi che avete voluto essere presenti a questo grandissimo evento e tutti coloro che hanno lavorato alacremente per la sua realizzazione”. E ancora: “

3 ore di sfilata, oltre 100 mila Alpini da tutta Italia e 500 mila presenze a Vicenza.

Sono questi i numeri della 95ª Adunata Nazionale Alpini di ieri, una giornata storica per il Veneto che non ci dimenticheremo mai!

«É con tanta emozione – ha detto il sindaco di Vicenza alla cerimonia del passaggio della Stecca con Biella – che chiudiamo questa Adunata. Sono stati tre giorni straordinari. In tanti in queste ore hanno detto che questa è stata una delle Adunate più belle per l’ottima organizzazione. Per me la cosa più bella è stato il sentimento con cui i Vicentini hanno vissuto questa manifestazione. Sia con i Tricolori esposti ovunque in città, sia con l’accoglienza straordinaria che i Vicentini hanno dimostrato. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per rendere magici questi giorni che vorremmo non finissero mai»



Questa mattina l’organizzazione dell’evento clou della tre giorni è cominciata prestissimo. Anzi, le ultime fasi di allestimento del percorso, con la posa delle transenne da viale Verona fino a viale Mazzini, sono iniziate subito dopo la mezzanotte, come i servizi di pulizia delle strade e la predisposizione delle navette per l’ammassamento dei 100 mila alpini che via via hanno sfilato ininterrottamente per più di 13 ore, salutati e applauditi lungo tutto il percorso di oltre 2 chilometri da centinaia di migliaia di persone.

La sfilata ha preso il via alle 9, con i Reparti alpini di formazione, le Bandiere di guerra, il Gruppo ufficiali e sottufficiali truppe alpine servizi, la Bandiera della città di Vicenza decorata con due medaglie d’oro al valore militare, portata dall’assessore allo sport e ai grandi eventi che ha sfilato accanto al sindaco di Vicenza.

Tra le numerose autorità presenti lungo il percorso e nella tribuna d’onore allestita in viale Roma, i ministri della difesa, dell’interno, il presidente della Regione del Veneto, quelli della Regione Emilia Romagna e della Regione Piemonte, tantissimi sindaci giunti da tutta Italia con la fascia tricolore per accompagnare le proprie sezioni alpine.

Ultimi a sfilare, le sezioni della provincia di Vicenza con la “Monte Pasubio” e il sindaco, il gonfalone della città di Biella e il vessillo della sezione, lo striscione “Arrivederci a Biella nel 2025”, il gruppo di 152 bandiere e la rappresentanza del servizio d’ordine nazionale dell’ANA.



Dopo il passaggio della Stecca con Biella, la cerimonia dell’ ammainabandiera ha chiuso la 95a Adunata nazionale degli Alpini sulle note dell’Inno d’Italia.