Curiosità vicentine – Scompare gatta dal nome discutibile e un buontempone scrive di averla mangiata

Fra le amenità che l’Adunata ci ha lasciato c’è anche un curioso episodio. Il proprietario di una gatta ha affisso dei manifesti in alcuni punti della città dopo aver perso l’amato felino. La foto in questione si riferisce ad un messaggio posizionato a Ponte degli Angeli.

La gatta si chiama ‘Stronzy’ ed è scomparsa da Contrà Canove. Non commentiamo il nome ridanciano deciso dal sicuramente simpatico proprietario, il quale invita chiunque l’abbia vista a contattarlo. La gatta ha due anni ed è sterilizzata (non abbiamo postato il numero di telefono per questioni di privacy ma se qualche lettore l’avesse vista ci può contattare e forniremo il numero di cellulare presente nel messaggio). Ovviamente ci auguriamo che la gatta venga ritrovata, ma nel frattempo qualche buontempone, probabilmente qualche partecipante all’oceanica Adunata di questi giorni che ha deciso di fare ironie sulle presunte abitudini alimentari dei Vicentini, ha deciso di scrivere “Mangiato grazie”. La foto ci è stata inviata dalla lettrice Doriana Bengo, che ringraziamo.

Nel frattempo ci ha contattato la proprietaria Elena e per aiutarla a ritrovare la gatta pubblichiamo l’annuncio completo con foto

E’ appena scomparsa da contra Canove vecchie la mia gattina Stronzy.

Ha due anni ed è sterilizzata.

E’ sicuramente spaventata ma si fa prendere

Chiamatemi al 3383988825Gatti Persi & Trovati Enpa Vicenza