Blitz interforze negli edifici abbandonati in città: 3 fogli di via, 5 avvisi, 2 allontanamenti (FOTO&VIDEO)

Anche oggi, disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, sono stati effettuati specifici servizi interforze da parte di Unità operative della Questura di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

La Città di Vicenza, quindi, sin dall’alba della giornata odierna è stata teatro di numerosi controlli effettuati da oltre 30 uomini delle Forze dell’Ordine.

In particolare sono state attenzionate dagli Agenti le zone di Campo Marzio e vie limitrofe, viale San felice e Fortunato nonché le vie del centro storico.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di alcuni edifici abbandonati – in particolare nelle zone di Via Torino e di Via Battaglione Val Leogra – più volte segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora.

I proprietari verranno ora formalmente richiamati dal Questore circa l’obbligo di predisporre sistemi di difesa passiva e tutte quelle accortezze necessarie ad evitare l’ingresso di intrusi, nonché circa le possibili responsabilità di carattere civile e penale nelle quali può incorrere.

I controlli sono proseguiti nei pressi dei portici di Viale X Giugno che conducono alla Basilica di Monte Berico.

Complessivamente – anche nel corso dei Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 2 Esercizi Pubblici, 15 autoveicoli e 97 persone, di cui 29 stranieri e 31 con precedenti penali o di Polizia.

Al termine delle attività operative il Questore Sartori ha disposto 3 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza); 5 Avvisi Orali ; 2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia. A seguito degli accertamenti, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni.

“Continuano in maniera sistematica le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di parchi ed aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione. – Esse sono di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini. Le operazioni di Polizia effettuate all’alba di questa mattina fanno parte di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva che, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile”.