Blitz interforze durante “Bassano sotto le stelle”: controllati locali e persone, emessi 2 fogli di via e 2 avvisi orali

Nella serata di ieri e fino a tarda notte, a Bassano del Grappa, in occasione della manifestazione “Bassano sotto le stelle”, che ha attirato oltre 10.000 persone, sono stati disposti con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI Controlli Straordinari Interforze

Ad operare sul campo sono stati gli Agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, della D.I.G.O.S della Questura, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Bassano del Grappa.

Le verifiche effettuate dal Personale impiegato nei Servizi operativi hanno, tra l’altro, interessato alcuni Esercizi Commerciali e Bar: in particolare è stato controllato un Bar di Via Roma, all’interno del quale, oltre ad essere presenti alcuni pregiudicati con precedenti per percosse, ingiuria e minacce, venivano somministrati alcoolici a minori di 18 anni. Gli Agenti della Polizia Locale, pertanto, procedevano alla prevista contestazione nei confronti del Titolare dell’Esercizio Pubblico.

Nei pressi di Largo Corona d’ Italia, in un luogo buio ed appartato, è stato poi individuato un giovane trovato in possesso di droga in quantità tale da essere considerata per uso personale, pertanto è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state controllate 49 persone, di cui 15 stranieri e 10 con precedenti penali e/o di Polizia, nonché 4 Esercizi pubblici.

Al termine delle operazioni il questore ha emesso 2 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Bassano del Grappa , per un periodo di 3 anni, nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in altri Comuni e senza alcun titolo per permanere sul territorio di Bassano del Grappa e 2 Avvisi Orali nei confronti altrettanti di cittadini con precedenti penali o di Polizia.

“In occasione di importanti manifestazioni estive, che attirano un cospicuo numero di persone, le Operazioni Straordinarie di Controllo del Territorio effettuate con il supporto di tutte le Forze di Polizia – ha precisato il Questore Sartori – sono di fondamentale importanza nell’ottica di evitare il verificarsi di situazioni di illegalità che destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza, facendo percepire la vicinanza delle Istituzioni ai problemi ed alle esigenze della cittadinanza”.