Blitz delle forze dell’ordine in viale Torino: degrado e abusivi, stabile sigillato (VIDEO)

Blitz in viale Torino stamattina: i controlli sono scattati alle 7.45, coordinati dal questore Paolo Sartori. Impegnati una trentina di uomini tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. E’ stato controllato uno stabile abbandonato sulla destra dell’edificio che occupa il supermercato Famila. Dieci le persone trovate all’interno, tra degrado e sporcizia: tutti abusivi e cittadini extracomunitari, che sono stati accompagnati in caserma Sasso per tutti gli accertamenti del caso. I controlli porteranno alla blindatura dello stabile che è di propritetà di privati: questi ultimi sono stati avvisati e hanno 30 giorni di tempo per pulire e sgomberare. Nel frattempo gli operatori di Amcps hanno provveduto alla chiusura con pannelli in legno. Le spese verranno addebitate ai privati proprietari.