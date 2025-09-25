CRONACA
25 Settembre 2025 - 15.58

Blackout in zona industriale a Vicenza: decine di utenze senza corrente

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

In aggiornamento

Vicenza, 25 settembre 2025 – Un blackout si è verificato oggi alle 15:40 in viale del Lavoro e in viale della Meccanica, nella zona produttiva di Vicenza. L’interruzione di corrente ha interessato decine di utenze, coinvolgendo numerose aziende e attività presenti nell’area.

Il disservizio ha causato l’arresto improvviso di macchinari e impianti produttivi, con conseguenti disagi per le imprese locali. Alcune attività hanno riportato difficoltà operative a causa dell’interruzione elettrica, che ha colpito uno dei principali poli industriali della città.

Al momento non sono note le cause del blackout né i tempi di ripristino della fornitura elettrica.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Blackout in zona industriale a Vicenza: decine di utenze senza corrente | TViWeb Blackout in zona industriale a Vicenza: decine di utenze senza corrente | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy