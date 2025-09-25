Blackout in zona industriale a Vicenza: decine di utenze senza corrente

In aggiornamento

Vicenza, 25 settembre 2025 – Un blackout si è verificato oggi alle 15:40 in viale del Lavoro e in viale della Meccanica, nella zona produttiva di Vicenza. L’interruzione di corrente ha interessato decine di utenze, coinvolgendo numerose aziende e attività presenti nell’area.

Il disservizio ha causato l’arresto improvviso di macchinari e impianti produttivi, con conseguenti disagi per le imprese locali. Alcune attività hanno riportato difficoltà operative a causa dell’interruzione elettrica, che ha colpito uno dei principali poli industriali della città.

Al momento non sono note le cause del blackout né i tempi di ripristino della fornitura elettrica.