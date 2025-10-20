Blackout globale: disservizi per Snapchat, Amazon, Fortnite e molte altre piattaforme

Mattinata difficile per il web: lunedì 20 ottobre numerosi siti e applicazioni in tutto il mondo hanno registrato interruzioni e rallentamenti significativi. Secondo il portale di monitoraggio DownDetector, le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 9:00, con un picco di oltre 8.000 problemi rilevati su Snapchat alle 10:30, perlopiù legati alla connessione.

Anche Amazon ha riscontrato criticità: il sito di manutenzione di Amazon Web Services (AWS) ha confermato un’interruzione globale dei propri servizi cloud, che ha avuto effetti a catena su molte piattaforme dipendenti dalla sua infrastruttura. Tra queste figurano il servizio di messaggistica crittografata Signal, il sito di grafica Canva e numerosi giochi online.

Epic Games Store, Fortnite e Clash Royale hanno subito problemi di connessione ai server, così come la piattaforma di apprendimento linguistico Duolingo. Segnalazioni minori di rallentamenti sono arrivate anche per Google.

Nel primo pomeriggio, AWS ha dichiarato di aver risolto “completamente” un problema legato al DNS, il sistema che traduce gli indirizzi dei siti web. Tuttavia, l’azienda ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori rallentamenti fino al completo ripristino dei servizi.

L’incidente ha mostrato ancora una volta la forte dipendenza del web globale dai grandi provider di infrastrutture digitali come Amazon.