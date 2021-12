Basso vicentino: l’aviaria causa una strage di pollame, morti 50 mila capi

Circa 50 mila capi di pollame sono morti nel Vicentino, a causa dell’epizoozia di aviaria arrivata dal Veronese. A farne le spese, l’allevamento di Paolo Zattarin, che in due giorni ha visto morire buona parte dei suoi capi e che ora mette in allarme tutti gli altri allevatori. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’Ulss è già in campo per cercare di contenere il contagio: nel Veronese i focolai sono già 140. L’aviaria è stato portato in Italia dal Nord Europa, dagli uccelli che in autunno migrano verso il caldo. Il primo riscontro il 19 di ottobre, in terra scaligera; quindi la propagazione fino alla Bassa Padovana e, adesso, il Vicentino. Un bel problema, visto che il 40% della produzione avicola nazionale si fa in Veneto. Ora bisognerà anche capire come smaltire le carcasse, in appositi impianti.