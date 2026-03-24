TUTTI A LONIGO! TRE GIORNI DI MUSICA E STREET FOOD CON IL BUFFALO MUSIC FESTIVAL, DAL 27 AL 29 MARZO

A conclusione del mese di marzo e con l’arrivo della primavera, Lonigo si prepara ad ospitare il terzo appuntamento del Buffalo Music Festival, un weekend imperdibile per gli amanti della musica e dello street food di qualità. Dal 27 al 29 marzo 2026, il Parco Ippodromo di Lonigo (VI) si trasformerà in un vero e proprio tempio del gusto e del divertimento, con migliaia di visitatori attesi come nelle prime due edizioni.

Tre giorni sotto copertura, per non temere la pioggia, tra street food gourmet — dagli iconici smash burger alla tagliata, passando per arrosticini, pulled pork, pesce fritto e golosità come Donuts & Kurtos — e la birra tradizionale tedesca Flötzinger.

Il festival propone anche un programma musicale live coinvolgente: venerdì 27 con 90 Wonderland, sabato 28 con 2000 Wonderland e domenica 29 il gran finale con il leggendario Luciano Gaggia. L’ingresso è libero e l’evento è pensato per tutti, giovani e non solo. Non fartelo raccontare: vieni a viverlo!