BASSO VICENTINO – Brucia sterpaglie con l’alcol: giovane rimane gravemente ustionato

Un giovane di circa 30 anni è rimasto gravemente ustionato ieri a Sossano. Avrebbe tentato di bruciare delle sterpaglie usando dell’alcool e sarebbe stato colpito dal ritorno di fiamma. Il giovane si sarebbe presentato in stato confusionale in un’azienda agricola di via Ca’ Martinati, scrive il Giornale di Vicenza. Sul posto il carabinieri e i vigili del fuoco.

E’ stato poi portato all’ospedale di Vicenza e poi al Centro grandi ustionati di Padova.