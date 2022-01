BASSO VICENTINO – Auto si schianta contro un palo: miracolato l’autista

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

La notte scorsa, un quarto d’ora prima delle 1, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale San Feliciano ad Alonte per un’auto finita contro un palo dell’illuminazione elettrica e il cordolo di un marciapiedi, che delimita la carreggiata: illeso l’autista. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la berlina Audi, che ha perso la ruota anteriore sinistra nell’urto e il palo elettrico, mentre il conducente è venuto fuori autonomamente. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.