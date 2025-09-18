Bassano – Violenza al Ponte degli Alpini: DASPO Willy per un minore a Bassano del Grappa

Il Questore di Vicenza ha emesso un DASPO Willy a carico di un minore di 17 anni, a seguito di un grave episodio di violenza avvenuto il 3 settembre 2025 nel centro storico di Bassano del Grappa (VI), nelle immediate vicinanze del rinomato Ponte degli Alpini.

Il provvedimento, previsto dall’art. 13-bis del D.L. 14/2017, vieta al giovane l’accesso e lo stazionamento nelle aree circostanti agli esercizi pubblici che somministrano bevande alcoliche e analcoliche, comprese all’interno delle mura storiche del centro cittadino. L’obiettivo della misura è prevenire ulteriori episodi di violenza e tutelare la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Oltre al DASPO, il minore è sottoposto all’obbligo di presentarsi due volte al giorno presso il Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa, misura ritenuta proporzionata alla sua età, alla condizione di disoccupato e al percorso di reinserimento sociale indicato dall’Autorità Giudiziaria competente per i minori.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, che avevano individuato il giovane a seguito di serrate indagini. Il minore era responsabile di un’aggressione avvenuta la sera del 3 settembre, durante la quale ha colpito con un coltello un ragazzo di nazionalità senegalese, causando lesioni giudicate guaribili in 14 giorni dai medici dell’ospedale locale. Le motivazioni dell’aggressione, secondo quanto emerso dalle indagini, erano del tutto futili.

Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui reati contro la persona e contro il patrimonio, come rapine improprie. Era inoltre già destinatario di un Avviso Orale del Questore e di un analogo divieto di accesso agli esercizi pubblici del quartiere stazione di Bassano del Grappa.

Il Questore di Vicenza ha sottolineato l’importanza della misura, ringraziando l’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’obbligo di firma, a conferma della pericolosità sociale del minore, e il Sindaco per la collaborazione nella gestione della vicenda.