BASSANO – Viola il foglio di via e minaccia i poliziotti: 25enne fermato con lo spray al peperoncino

Un 25enne marocchino, H.F., residente in Valbrenta, con a carico diversi reati contro il patrimonio e della persona, detenzione abusiva di armi ed evasione, lo scorso sabato è stato arrestato per aver violato il foglio di via dal comune di Bassano impostogli dal Questore fino al 2024. Per bloccarlo, gli agenti di polizia hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza.

Il tutto ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno trovato H.F. a passeggio per il centro con un connazionale, anche questo gravato da precedenti. Il 25enne, residente in Valbrenta, era stato sanzionato con il foglio di via del Questore fino al 2024, ma si trovava ugualmente a passeggio nel territorio comunale. Una volta fermati i due, H.F. avrebbe aggredito i poliziotti, minacciandoli verbalmente per poi darsi alla fuga, vanamente. L’arrestato avrebbe quindi minacciato gli agenti e dichiarato di lavorare per la mafia perché di Reggio Calabria. Alla fine, gli agenti sono ricorsi allo spray al peperoncino per fermarlo. Tuttavia, il 25enne ha comunque scalciato in macchina e minacciato gli operatori fino all’arrivo in commissariato, dove è stato arrestato. Oggi il rito per direttissima.